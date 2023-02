Sabato 25 Febbraio 2023, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Bonus vacanze Inps fino a 1.400. Sarà possibile richiede e ottenre il contributo anche nel 2023. Un incentivo per soggiorni estivi al mare, in montagna, alle terme o in centri culturali italiane a luglio, agosto, settembre e ottobre.

Superbonus 110, prorogato il termine degli sconti in fattura: governo al lavoro sul maxiemendamento

Bonus vacanze Inps, chi può chiederlo

Si chiama Estate INPSieme Senior ed è un bando di concorso annuale quello che che offre a circa 4mila pensionati, loro congiunti e figli disabili conviventi, con Isee compatibile, la possibilità di fruire un contributo fino a 1.400 euro per le vacanze estive. Ma a chi è rivolto? Pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici; pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45; pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST; i coniugi e figli conviventi disabili.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Per accedervi, ovviamente, bisogna possedere uno tra Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),

Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I contributi

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto di soggiorno in Italia, organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione. Il pacchetto dovrà comprendere le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, e attività ludico-ricreative, nonché le previste coperture assicurative.

L'ISEE

Il bonus è tarato in relazione all’Isee del richiedente: fino a 8.000 euro l’importo erogato sarà quello massimo, poi scenderà fino al 60% per i redditi superiori a 72.000 euro. L’importo massimo del contributo può essere di: 800 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata almeno pari a otto giorni e sette notti; 1.400 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni e quattordici notti.