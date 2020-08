Bonus vacanze, Federturismo: assegnare ad imprese fondi non spesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delnon spesi del bonus vacanze. A chiederlo è. Le vacanze della maggior parte degli italiani stanno volgendo a conclusione e volendo fare un bilancio del bonus vacanze, misura introdotta dal Governo per rilanciare il turismo italiano colpito dalla pandemia di coronavirus, deistanziati ne sono stati spesi soloe appenaè giunto nelle casse di albergatori e stabilimenti balneari.- dice il Presidente di Federturismo Confindustria- per rimettere in moto l'intero settore. Dal momento della sua introduzione avremmo preferito che il Governo avesse utilizzato queste risorse comeper lesotto forma di sgravi fiscali e aiuti a fondo perduto, non siamo stati ascoltati, ma ora ci auguriamo che si lavori in questa direzione per allocare le somme in avanzo direttamente alle imprese turistiche che continuano a trovarsi in forte sofferenza nonostante ci sia ancora chi creda che