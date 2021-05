18 Maggio 2021

Bonus vacanze, si cambia. Per incentivare le famiglie ad andare in ferie e sostenere le attività turistiche messe in ginocchio dalla pandemia, il decreto Rilancio varato nel maggio dello scorso anno aveva previsto un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, potrà utilizzarlo fino al 31 dicembre di quest'anno (temine esteso dopo l'ultima proroga varata con il decreto Ristori dell'ottobre scorso). Finora per spenderlo era però necessario averlo richiesto nei termini previsti. Ora invece le regole potrebbero cambiare.

Le novità in arrivo. La misura, finanziata lo scorso anno con 2,6 miliardi, è stata infatti in gran parte inutilizzata e si punta quindi ad allargarla rendendo possibile chiedere sconti direttamente alle agenzie di viaggio e ai tour operator e non solo in hotel e b&b. La novità dovrebbe essere inserita nel decreto Sostegni bis a cui sta lavorando il governo e che dovrebbe vedere la luce proprio in questi giorni. Tra le ipotesi, in base alle richieste arrivate dai partiti, c'è poi anche quella di estendere la proroga per l'utilizzo del voucher alle nuove richieste. Anche chi non aveva fatto domanda entro i termini potrebbe quindi avere diritto al bonus.

Chi può richiederlo. Ma vediamo a chi spettava il contributo. Possono ottenere il Bonus vacanze i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

A quanto ammonta. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone, 150 euro da una persona.

Come ottenerlo. Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta d’Identita Elettonica). Il contributo si chiede tramite l'app Io, l'applicazione dei servizi pubblici che si può scaricare qui.

Il codice univoco. Il Bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un Qr code: non dovrà essere stampato ma si potrà tenere a disposizione sullo smartphone. Basterà poi comunicarlo all’albergatore, insieme al codice fiscale, quando si dovrà pagare il soggiorno alla struttura dove si trascorrono le vacanze.

Come si usa. Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto; deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come Bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

