Sabato 4 Febbraio 2023, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 17:50

Si chiama bonus università. È la riduzione delle tasse per l'accademia. Ogni studente, infatti, è tenuto a pagare ogni anno dei contributi. Quanto? L'importo è stabilito dal regolamento di ogni singola università. Ma, per agevolare alcune famiglie, vengono messi a disposizione degli esoneri totali o parziali. C'è poi la “no tax area“, istituita la legge di Stabilità del 2017. Cosa prevede? Una riduzione o un azzeramento delle tasse universitarie per gli studenti appartenenti a famiglie con determinati requisiti. Ci devono essere però due criteri fondamentali da rispettare: il reddito e il merito.

Bonus università, i requisiti

Gli studenti che hanno diritto a un esonero sono quelli appartenenti a famiglie che hanno un reddito Isee inferiore a 22 mila euro. Mentre chi ha un reddito tra i 22 e i 30 mila euro, l’esonero potrebbe essere parziale. In tal caso, invvece, si pagherebbe una somma minore compresa tra il 10% e l’80% di quella complessiva. I requisiti di merito? Sono decisivi per aggiudicarsi il diritto all’esonero anche negli anni successivi al primo. In questo caso, infatti, l’esonero è confermato per il secondo anno se la matricola matura almeno 10 cfu e per il terzo anno in poi se raggiungerà almeno i 25 cfu. Molti atenei, inoltre, riconoscono l’esenzione al versamento delle tasse se l’immatricolato ha ottenuto il massimo dei voti alla maturità (100 o 100 e lode).

Come fare domanda nel Lazio

Come nel bando pubblicato sul sito della Regione, possono far domanda gli studenti iscritti a corsi di:

laurea triennale;

laurea magistrale;

magistrale a ciclo unico;

corsi di alta formazione artistica e musicale che rilasciato un titolo universitario o equiparato;

dottorato di ricerca;

scuole di specializzazione ( esclusi gli studenti che frequentano facoltà appartenenti all’area medica che usufruiscono di altri benefici).

La domanda per la borsa di studio può essere presentata anche da coloro che stanno ancora aspettando i risultati dei test di ammissione.

Gli importi massimi che possono essere concessi con le borse di studio sono:

2.481,74 per gli studenti in sede;

3.598,51 per gli studenti pendolari;

6.157,74 per gli studenti fuori-sede.

ChTali importi, in eventuali casi, possono essere incrementati:

aumento del 15% per studenti appartenenti a famiglie che hanno un reddito Isee inferiore o uguale a 12.167,55 euro;

incremento del 20% per le studentesse che frequentano i corsi STEM;

5% in più per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66%;

aumento del 20% per gli studenti che si iscriveranno a due corsi di laurea contemporaneamente.

Per ciò che concerne i requisiti per il mantenimento del diritto alla borsa di studio, lo studente deve aver conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2023. Altrimenti, oltre alla revoca dei benefici, lo studente dovrà restituire una somma pari agli importi percepiti.