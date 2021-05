Bonus tv, come funziona? Isee, dispositivi idonei, moduli: tutte le informazioni

Il bonus tv nasce con l'obiettivo di favorire il passaggio dei cittadini a televisori e decoder di nuova generazione. Da settembre 2021 a giugno 2022, infatti, le emittenti passeranno a nuovi standard tv. E saranno in molti a dover cambiare apparecchio o comprare un decoder compatibile con il nuovo standard Dvb-t2. Il bonus tv ammonta a 50 euro ed è riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro. Viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. L’incentivo è disponibile fino a 31 dicembre 2022 o, comunque, all’esaurimento delle risorse stanziate, che attualmente sono circa 150 milioni di euro.

A chi spetta il bonus tv?

Il bonus tv è riservato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro. E al momento, lo stanziamento complessivo previsto è di circa 150 milioni di euro.

Come funziona?

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine devono dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia Isee che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.

Come fare domanda

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus, spiega il Mise, è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” all’indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei . Per scaricarei il modulo basta cliccare su https://www.mise.gov.it/images/stories/images/Richiesta_Bonus_TV.pdf

