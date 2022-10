Bonus trasporti replicabile ogni mese: gli ultimi saranno i primi

(Teleborsa) - A differenza di quanto accaduto con altri bonus, dove chi prima arriva meglio alloggia,i, gli ultimi, quelli che sono rientrati più tardi dalle ferie ed hanno fatto l'abbonamento ad ottobre o hanno prescelto la modalità di abbonamento mensile anziché annuale. Il perché è semplice: il bonus trasporti di 60 euroma poteva essere richiesto come, a fronte dell'acquisto di un abbonamento al TPL ed a patto che vi sia ancora disponibilità di fondi.Il decreto interministeriale di fine luglio, che dà attuazione al nuovo bonus trasporti, spiega che "ilda sostenere ed è riconosciuto, comunque neldi valore in misura pari aper ciascun beneficiario per l'acquisto, effettuato, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità".Laè emersa il, quando il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, annunciando il successo del nuovo incentivo al trasporto pubblico, ha chiarito che il bonus- settembre, ottobre, novembre, dicembre - nell'importo massimo di 60 euro per ciascun mese e dietro stipula di un abbonamento mensile, annuale o plurimensile.Ne consegue che se una famiglia, affrettatasi pe non perdere il bonus, ha richiesto l'importo di 60 euro a fronte dell'acquisto di un abbonamento annuale, è svantaggiata rispetto a chi ha chiesto il bonus diedper un altro abbonamento mensile,. E se le risorse non saranno ancora finite si potrà richiedere il bonus anche a novembre e dicembre.