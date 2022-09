Bonus trasporti, pioggia di domande per abbonamenti a bus e treni

(Teleborsa) -, il contributo che il governo ha stanziato con i vari decreti aiuti a favore del trasporto pubblico, per disincentivare l'uso dell'auto a favore del servizio pubblico collettivo. A soledal lancio del Bonus trasporti sono circaed hanno avuto accesso alla piattaforma ad hoc creata dal Ministero del Lavoro e dal MIMS"Si tratta di un intervento che sta riscuotendo un interesse notevole da parte di tanti studenti, lavoratori, pensionati, cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto collettivo, determinando un beneficio ambientale con una riduzione della pressione dei veicoli privati nei centri urbani e delle relative emissioni inquinanti" spiega il Ministro del Lavoro, aggiungendo".Il bonus trasporti è un contributo che, lavoratori, pensionati, studenti, purché facciano parte di un nucleo familiare con, certificato dall'Isee. Il contributoper l'abbonamento mensile, plurimensile ed annuale a bus, metro e treni, sia regionali che nazionali,. E' possibile richiederlo con pochissimi passaggi sul sito del Ministero del Lavoro, per se o per un figlio minore a carico, accedendo con Spid o Cie. Si riceverà una email con un codice a barre da presentare al gestore del trasporto, secondo le modalità indicate dall'azienda che gestisce il servizio.Proprio per il successo della misura, ilvarato dal governo la scorsa settimanadi euro per questa misura che aveva già una dotazione di 180 milioni di euro.Il bonus ha l'obiettivo di, anche se il prezzo della benzina, per effetto del taglio delle accise, è sceso questa settimana al di sotto di 1,7 euro al litro. Il contributo vuole anche rendere più competitivo il trasporto pubblico locale rispetto all'auto privata, con uninquinanti.