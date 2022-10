Bonus psicologo, oggi è l'ultimo giorno per presentare la domanda. L'Inps: «Graduatorie entro il 7 dicembre»

C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi, 24 ottobre per presentare la domanda per il Bonus psicologo, il contributo fino a 600 euro per sedute di psicoterapia. Secondo l'Inps, le graduatorie saranno formate entro il 7 dicembre. Sono già state inviate oltre 300mila domande, la maggiorparte da giovani under 35 e donne.

Bonus psicologo, Umbria con 5.727 domande. Lazzari: «Questa è solo la punta dell’iceberg»

Le graduatorie, 6 mesi per usufruirne

Come comunica Inps nel messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 chiuso l'invio delle domande il 24 ottobre l'inps avvierà l'istruttoria per 30 giorni, durante la quale l'Istituto riesaminerà le domande con isee incompleto e difforme.

Le graduatorie saranno rese pubbliche entro il 7 dicembre. Da allora l'inps avviserà i beneficiari tramite e-mail o sms e questi avranno 180 giorni per usufruire del contributo assegnato (tramite un codice univoco). Le graduatorie saranno distinte per regione e provincia autonoma di residenza e sarà data precedenza agli Isee più bassi e all'ordine di presentazione delle domande.

Bonus Psicologo, quanto vale e come usarlo

Per i beneficiari, il bonus è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Viene erogato fino al raggiungimento della somma massima assegnata: 600 euro per Isee inferiore a 15mila euro, 400 per Isee compreso fra i 15mila e i 30mila, 200 per Isee fra i 30mila e i 50mila

Il codice univoco inviato ai beneficiari servirà per fornire un resoconto della somma utilizzata e dell’importo ancora a disposizione e dovrà essere mostrato al professionista. Il professionistà dovrà essere scelto tra quelli aderenti all'iniziativa e iscritto all'alboo degli psicologi.

Solo 1 su 9 otterrà il bonus

Visto l'alto numero di domande pervenute si stima che tra i richiedenti, solo 1 su 9 riceverà il bonus. A settembre erano già pervenute 318mila domande. Il budget disponibile però è di soli 25 milioni: se diviso per i 600 euro di contributo massimo si arriva a una platea di circa 41mila utenti, circa l'11% dei richiedenti.

Bonus psicologo, il 60% delle richieste da under 35

Secondo i dati resi pubblici dalla Commissione Europea, su oltre 300mila richieste il 60%, (180.000 domande) proviene da cittadini sotto i 35 anni. Nel dettaglio il 43,55% proviene da giovani tra i 18 e i 35 anni, mentre il 16,62% è a favore di minori (0-18 anni). Un altro dato particolare è che a fare domanda sono soprattutto le donne: il doppio rispetto algi uomini, 233.235 contro 103.206. Donne e giovani dunque risultano tra i più colpiti dall'emergenza Covid e dalle sue conseguenze sulla salute psicologica delle persone.

Dal punto di vista geografico il maggior numero di richieste proviene dalle regioni più popolate: Lombardia, Lazio, Campania Emilia Romagna e Piemonte sono in testa alla classifica. Tra le città Roma è la prima.