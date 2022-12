Bonus psicologo 2023: importo in aumento ma stretta sui beneficiari. Ecco a chi spetta e come richiederlo

Il bonus psicologo dal 2023 diventa strutturale (e non più una tantum) e sale da 600 a 1500 euro la cifra massima ottenibile dai beneficiari. Tuttavia la platea sarà drasticamente ridotta: le risorse a disposizione infatti scendono da 25 milioni a 5 milioni per il 2023. Per l’attivazione del bonus nel 2023 si attende comunque un nuovo decreto ministeriale che chiarirà ogni dettaglio della procedura di domanda, i requisiti per accedere e le modalità di fruizione. Ecco tutte le novità che riguardano questa misura.

Bonus psicologo cosa è e come funziona

l bonus psicologo era un contributo fino a 600 euro all'anno per misure di sostegno psicologico, stabilito per la prima volta nel decreto Milleproroghe del governo Draghi. Il contributo è spendibile presso psicologi abilitati, per un massimo di 50 euro a seduta. Il bonus è parametrato in base all'Isee e può essere richiesto dai cittadini che hanno un Isee fino a 50mila euro. Inizialmente il bonus era stato stabilito come "Una tantum" ovvero poteva essere richiesto una sola volta.

Bonus Psicologo, come cambia dal 2023

Dal 2023 il bonus diventerà permanente e il contributo massimo ottenibile sale dagli attuali 600 euro fino a 1.500 euro. Un bonus più corposo dunque, ma per meno persone, in quanto le risorse stanziate dal governo sono drasticamente ridotte: nel 2022 il bonus psicologo erano stati stanziati 25 milioni, per il 2023 ammontano a 5 milioni di euro e per il 2024 a 8 milioni.

Con 25 milioni, nel 2022 sono state accolte poco più del 10% delle domande. Stando ai dati ufficiali hanno infatti ricevuto l’ok 41.657 istanze delle 395.604 totali. Il prossimo anno il numero di beneficiari scenderà ulteriormente.

Tre fasce Isee per stabilire l'importo

Il meccanismo per richiedere il bonus resterà invariato, con tetto massimo a 50mila euro di isee, ma i beneficiari saranno divisi in tre fasce di Isee.

Nel 2022 è stato erogato fino all’importo massimo di 600 euro per le persone con Isee fino a 15mila euro; 400 euro per quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro; 200 euro infine per le persone con Isee da 30mila fino a 50mila euro. Ora queste soglie potrebbero cambiare, anche in vista dell'aumento dell'entità del bonus. I nuovi importi non sono ancora stati chiariti.

