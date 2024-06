Mercoledì 12 Giugno 2024, 18:10

Mettere un pannello su un tetto significa dare un taglio secco alla bolletta. L’investimento iniziale, però, potrebbe essere pesante per una famiglia. Ecco perché vale la pena valutare l’operazione tenendo conto del bonus fotovoltaico, oltre che del miglioramento della classe energetica.

È sufficiente conservare la documentazione comprovante le spese di acquisto e realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la detrazione fiscale, tuttavia l'impianto deve essere a servizio di un edificio residenziale. Non è invece necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico.

I VANTAGGI

Nel 2024, oltre a rappresentare un’ottima azione di responsabilità ambientale, rendere la propria casa più verde e sostenibile tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico è diventato ancora più conveniente grazie al bonus fotovoltaico 50%. Questo incentivo permette infatti di ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese dedicate all'acquisto e all'installazione di impianti fotovoltaici fino a un massimo di 96.000 euro ed è valido sia per le abitazioni indipendenti, sia per le parti comuni in contesti condominiali.

Inoltre, estendendo l'incentivo all'acquisto di batterie di accumulo, l’agevolazione promuove un maggior autoconsumo e una crescente indipendenza energetica, rendendo l'opzione fotovoltaica ancora più attrattiva per le famiglie attente all’ambiente. Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il bonus fotovoltaico 50% è valido fino al 31 dicembre 2024 e prevede una suddivisione della detrazione in 10 quote annuali.

COME RICHIEDERLO

Inoltre, per beneficiare di questo incentivo è fondamentale inviare una comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla conclusione o dal collaudo dei lavori. È possibile inviare un'eventuale correzione dei dati fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, garantendo così più flessibilità nel caso di errori.

Il pagamento delle spese, infine, deve avvenire tramite un bonifico bancario o postale che specifichi: -Causale del versamento -Codice fiscale del beneficiario -Partita IVA del destinatario GLI ALTRI BONUS Gli altri bonus per il fotovoltaico validi per quest’anno Nel 2024 le famiglie che puntano a un futuro energetico più verde hanno a disposizione diverse agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici. Oltre al vantaggioso bonus fotovoltaico 50%, infatti, c’è la possibilità di accedere anche ad altri bonus.

IL SUPERBONUS 70%

Questo incentivo permette di recuperare il 70% della spesa per l'installazione di impianti fotovoltaici, attraverso quattro rate annuali. L'incentivo si applica alle spese funzionali all'installazione, con la possibilità di estenderlo ai lavori "trainanti" di efficientamento energetico. Ritiro Dedicato / Scambio sul Posto: Offre la possibilità di vendere l'eccesso di energia non autoconsumata al GSE, con una compensazione specifica per ogni kWh immesso in rete. Questa opzione rimane valida finché l'impianto fotovoltaico è in funzione, assicurando un guadagno costante dal surplus energetico.

IVA AGEVOLATA AL 10%

Per l'installazione di impianti fotovoltaici, l'aliquota IVA è ridotta al 10% per le abitazioni esistenti e al 4% per le prime case. Questa agevolazione si applica a tutti i componenti dell'impianto e le fasi di progettazione, inclusi pannelli, inverter, batterie di accumulo e servizi correlati.