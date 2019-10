Bonus nido fino a 3 mila euro e assegno unico per i figli dal 2021

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potenziamento del contributo per gli asili nido da 1.500 euro a crescere fino a 3000 euro per i redditi medio-bassi; risorse straordinarie per bandi speciali per la costruzione di nuovi asili nido e la riqualificazione di spazi per servizi e nidi; congedo per i papà esteso a 7 giorni; un assegno universale mensile, per tutti i nuovi nati, esentasse e con un importo da 80 a 160 euro mensili. Erogato per 12 mesi per ciascun figlio, anche per autonomi e partite Iva. È ilpacchetto famiglia in arrivo con la manovra, come spiega all'ANSA il ministro Elena Bonetti.«Nel Ddl collegato alla manovra, dal 2021, vogliamo rendere strutturale l'assegno universale per ciascun figlio, dalla nascita all'età adulta, potenziato attraverso il riordino delle spese esistenti e con nuovi investimenti. Tutto questo, nel massimo rispetto dell'attività parlamentare e del contributo delle altre forze politiche al Governo», Ha spiegato il ministro della famiglia Elena Bonetti.Il Family Act comprende anche, in un quadro integrato, l'introduzione del credito d'imposta per il lavoro agile e difamily bond per innovativi servizi di cura e progetti comunitari e intergenerazionali; il credito d'imposta per attivitàeducative e sportive dei figli; l'assegno di cura e detrazioni per i caregiver; le detrazioni fiscali per persone con malattie croniche e patologie gravi; i contributi per la formazione professionale delle donne - anche a distanza - durante la maternità e gli incentivi fiscali alle aziende perché, dopo la maternità, sia favorito il rientro al lavoro.