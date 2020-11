Bonus mobilità, il ministro Costa riapre agli esclusi: potranno fare domanda dal 9 novembre

(Teleborsa) - C'è ancora la possibilità di usufruire del bonus mobilità per chi è rimasto escluso dopo il click day che ha visto erogati i 215 milioni stanziati con il Dl Rilancio. Ad annunciarlo il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "A partire dal 9 novembre e fino al 9 dicembre, chi non è riuscito a ottenere il ‘ristoro' attraverso la piattaforma www.buonomobilita.it, potrà registrarsi al portale e caricare i propri dati".

Come si legge in una nota pubblicata dal ministero, dal 10 dicembre sarà possibile quindi conoscere la platea dei cittadini e cittadine che, pur avendo fattura o scontrino parlante non sono riusciti a ottenere ristoro.

Infine, il ministro ha ricordato che dal 2021 saranno disponibili i fondi stanziati con per la Legge Clima. Apertura, infatti, anche per chi non ha ancora acquistato un mezzo e vorrà farlo nei prossimi mesi: "Da gennaio – ha spiegato il Ministro - potranno usufruire dei vecchi benefici rottamando un veicolo più inquinante".

