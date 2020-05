Coronavirus, versati gli indennizzi per 50.000 medici e odontoiatri liberi professionisti

Medici e dentisti liberi professionisti: lunedì sul conto corrente saranno accreditati i primi indennizzi. L'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) ha comunicato che sono stati messi in pagamento i primi 45.920 bonus destinati ai medici e ai dentisti liberi professionisti in difficoltà a causa del Covid-19. L'importo medio liquidato è stato di circa 1.500 euro e corrisponde al primo periodo indennizzabile e i bonifici verranno accreditati lunedì.

Gli assegni, finanziati con risorse patrimoniali dell'Enpam, sono di 1.000 euro mensili per chi paga i contributi previdenziali per intero, di 500 euro per chi paga l'aliquota dimezzata e di 114 euro per chi ha scelto di versare il 2%. Questi primi versamenti coprono il periodo che va dall'inizio del periodo tutelato (21 febbraio) fino al momento in cui è stata presentata domanda.

In totale i potenziali beneficiari del bonus Enpam, che copre una durata di 3 mesi, sono 133mila. «Ci dispiace che per il momento, nei confronti di chi non ha un regime agevolato, Enpam è stata obbligata a trattenere il 20 per cento a titolo di ritenuta d'acconto - ha commentato il presidente Alberto Oliveti - speriamo, tutti insieme, di riuscire a far cambiare le regole prima di dover riversare le ritenute allo Stato».

