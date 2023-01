Bonus madri disoccupate: come ottenere fino a 1.773 euro. Chi ne ha diritto

Bonus mamme disoccupate oppure assegno di maternità: il governo ha confermato il sostegno varato dall'esecutivo precedente anche nel 2023 confermandone gli importi, ovvero fino 1.773,65 euro (354,73 per 5 mesi) versati in un'unica soluzione. Se vengono percepiti altri contributi il bonus sarà ridotto.

In caso di gemelli la somma si raddoppia o si triplica. L'Isee non deve superare i 17.747,58 ore e la domanda va presentata al Comune di residenza (anche se l'ente finanziatore è l'Inps) entro i 6 mesi dalla nascita del bambino.

Il sostegno per le madri italiane, dell'Unione europea o extracomunitarie con permesso di soggiorno è previsto anche per le adozioni e gli affidi: in questo caso il bambino deve avere meno di 6 anni oppure 18 in caso di adozioni internazionali.

Il bonus può essere richiesto anche da madri lavoratrici con un’indennità di maternità pari o inferiore all’importo dell’assegno. In entrambi i casi l'Isee del nucleo familiare deve essere inferiore o pari sempre a 17.747,58

La domanda presentata al Comune e da esso inoltrata all'Inps dove riportare anche l'Iban per l'accredito del contributo che avviene in 45 giorni.