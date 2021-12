Martedì 14 Dicembre 2021, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 20:15

L'Imu, il bonus per i genitori separati, l'assegno di invalidità, la mini-proroga delle cartelle. Sono le principali novità promosse dal Parlamento grazie al decreto fiscale collegato alla manovra su cui la Camera ha votato la fiducia con 429 sì e 46 contrari. Alle coppie separate, 800 euro per chi non riceve l'assegno di mantenimento perché l'ex partner si trova in difficoltà economiche a causa del Covid. Capitolo Imu: addio alla possibilità di "sdoppiarsi" in due diversi immobili per non pagare l'imposta.

L'Imu si paga doppia

Le famiglie non potranno più sdoppiarsi in due case per evitare di pagare l'imposta municipale. L'esenzione sarà valida solo per un'abitazione a nucleo, anche se i coniugi risiedono in due comuni diversi. La norma risponde a una sentenza della Cassazione ancora più restrittiva e che stabiliva il pagamento dell'Imu per entrambe le abitazioni qualora i coniugi fossero residenti in due immobili differenti.

Sbloccato il bonus per i genitori separati

La norma, già approvata in primavera ma rimasta congelata a causa di difficoltà nella sua applicazione, prevede un assegno da 800 euro al mese che va a chi non riceve il mantenimento perché l'altro genitore si trova in difficoltà economiche a causa del Covid. Stanziati in tutto 10 milioni nel 2021, ora per renderlo davvero operativo occorrerà attendere un Dpcm.

Miniproroga delle cartelle, stop Tari per le Chiese

Slittato al 9 dicembre (al 14 con i 5 giorni di tolleranza) il termine per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Proroga di due mesi, al 31 gennaio, per l'Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava, misura per le imprese medio-grandi che hanno superato i limiti per gli aiuti di Stato. Più tempo (da 150 a 180 giorni) anche per le cartelle sospese per l'emergenza Covid. Sul fronte Tari, basiliche ed altri edifici ecclesiastici saranno d'ora in poi esentati. Arriva anche lo stop all'esenzione Iva per il Terzo settore: per il mondo del volontariato il governo studia però una proroga di qualche mese che potrebbe essere inserita in manovra.

Lavoro

Via libera alla possibilità di cumulare l'assegno di invalidità con un reddito da lavoro fino a 4.931,29 euro. Torna una scadenza, il 30 settembre 2022, per l'utilizzo da parte delle aziende di lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Si rinforza la figura del preposto alla vigilanza della sicurezza. Estese al 2021 le norme per l'applicazione della malattia ai dipendenti privati per quarantena precauzionale, per i lavoratori fragili e in caso di ricovero ospedaliero.

Sanità

Estesa alle strutture sanitarie private accreditate la possibilità fino 2022 di assumere specializzandi a tempo determinato con part time. Rinviato al 2023 l'obbligo per ospedali, farmacie e ambulatori di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Posticipata a luglio 2022 l'abolizione della fatturazione elettronica per vendita di beni e prestazioni transfrontalieri (esterometro). Sgravi per le startup che assumono lavoratori con disturbo dello spettro autistico per due terzi del personale.

P.a e enti locali

Stanziati 990 milioni per il 2021, inclusi 600 milioni per le spese sanitarie delle Regioni legate al Covid. Regioni e enti locali possano utilizzare le graduatorie di concorsi banditi da altre pubbliche amministrazioni.

Trasporti

Cancellati i limiti sulla massima portata consentita per i trasporti eccezionali su strada. Prorogata di altri 12 mesi la durata delle concessioni di aree demaniali nei porti.