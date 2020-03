Bonus gasolio, online software per richiesta rimborso 1° trimestre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sul sito dellei è disponibile ilaggiornato per la compilazione e la stampa della richiesta di, nel primo trimestre 2020, dagli autotrasportatori "agevolati" per gliCon nota del 23 marzo scorso, la stessa Agenzia ha quantificato gliin, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020In sostanza, gli acon veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario possono, dal 1° al 30 aprile 2020,all'ufficio delle Dogane competentedei maggiori oneri sostenuti, nel periodo da gennaio a marzo, in ragione di precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.Quest'anno però, considerata la situazione di, gli interessati che dovessero incontrare difficoltà a trasmettere la domanda, potranno esercitare il proprio