Bonus Fiere dal 9 settembre, Pazzali (Fiera Milano): aiuto concreto e importante

(Teleborsa) - "Con il via al Buono Fiere, prenotabile dal 9 settembre, arriva al sistema fieristico un importante e concreto aiuto, che rappresenta una scelta da parte del governo uscente di sostegno a tutto il settore". Così Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, commenta il Bonus Fiere che prenderà il via, appunto, a settembre.





"Ringraziamo in particolare il Ministro dello sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che ha reso possibile questa opportunità e che oggi ha ricordato come l'industria delle fiere sia la vetrina delle nostre aziende. Il sistema fieristico italiano ha un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita delle imprese nel nostro Paese: il tessuto industriale italiano, caratterizzato da PMI, è stato particolarmente segnato dalla pandemia, ma questa iniziativa del governo – con 34 milioni di euro di risorse – contribuirà alla ripresa del sistema fieristico oltre che alla valorizzazione di quello produttivo".