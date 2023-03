Bonus famiglie contro il caro bollette, l'aiuto (da metà anno) che premierà i risparmi: ecco come funziona

Un bonus famiglie contro il caro-energia. Il governo sta studiando una misura che andrebbe ad aiutare i nuclei familiari per far fronte ai rincari. Il sussidio, che si baserebbe sui consumi, consentendo in tal modo di incentivare il risparmio energetico, potrebbe partire dalla seconda metà dell'anno, come già annunciato dal ministro Giorgetti a fine anno. Sulla misura, secondo quanto si apprende da fonti Mef, si attendono però le proiezioni di fattibilità dell'Arera. Sarebbe inoltre in fase di valutazione il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee. Per le imprese si studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l'idea è fissare una soglia oltre la quale lo 'scontò aumenta, sotto non è previsto.

La misura

Mentre per il bonus famiglie i tempi allo studio sarebbero un pò più lunghi, il rinnovo del bonus sociale e il credito di imposta per le imprese potrebbero scattare ad aprile. A fine marzo, infatti, scadono gli aiuti prorogati dalla manovra. Per le imprese i crediti di imposta aumenterebbero all'aumentare del prezzo del gas, ma la soglia massima resterebbe quella fissata nell'ultima legge di bilancio, che ha rafforzato i crediti di imposta, portandoli al 45% per le imprese energivore e gasivore e al 35% per gli esercizi commerciali.