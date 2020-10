La detrazione fiscale del 90% per i lavori di rifacimento delle facciate dei condomini sarà prorgata per tutto il 2021. E' una delle novità che emergono dal Documento programmatico di Bilancio, l'ossatura della prossima manovra inviata dal governo a Bruxelles. Il Bonus facciate era una misura in scadenza a fine anno, ma a causa del Covid e del conseguente lockdown, pochi condomini erano riusciti ad utilizzare la misura. Il governo ha dunque deciso di estenderla per altri dodici mesi, fino a dicembre del 2021.

Va ricordato che il bonus facciate, a differenza degli altri incentivi statali alle ristrutturazioni edilizie, non ha limiti di importo. Tra le altre misure che il governo prorogherà per il 2020, ci sono la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio con il consueto tetto dei 96 mila euro. La proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie). La proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati. E la proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.

Al momento invece, non è stato possibile prorogare, come aveva promesso il governo, di altri tre anni l'ecobonus e il sismabonus del 110%, che dunque resteranno in vigore soltanto per il 2021. Probabile che l'estensione possa arrivare solo una volta che si avrà certezza della disponibilità dei fondi europei del Recovery plan.

