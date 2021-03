28 Marzo 2021

di Francesco Bisozzi

(Lettura 2 minuti)







Parte la prossima settimana la quinta edizione di 18app, il bonus cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni. Si può spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, teatro, corsi di lingua straniera e prodotti dell’editoria audiovisiva. Da quest’anno il bonus si applica anche all'acquisto di abbonamenti ai quotidiani, pure in formato digitale.

Bonus 2.400 euro stagionali, ecco come richiederlo: dai tempi ai requisiti, tutte le regole

Bonus, come procedere?

Dalle ore dodici di giovedì prossimo, ovvero dal primo aprile, sarà possibile registrarsi sul sito www.18app.italia.it per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. «Il bonus in questione è un’iniziativa di successo e rappresenta nel contempo un investimento importante, che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi, che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza», ha sottolineato il ministro della Cultura Dario Franceschini. Che ha anche aggiunto: «Questa è un’iniziativa guardata come modello da tanti Paesi in Europa».

Dad, congedo parentale pagato e smart working, chi ne ha diritto e che cosa prevede l'Inps. Le scadenze

Il tweet di Stephen King

Una curiosità: la reazione positiva dell'autore Stephen King che in un tweet ha lodato nei giorni scorsi il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni. Per finanziare il bonus sono stati stanziati circa 190 milioni di euro. Gli unici requisiti da rispettare, a parte quello relativo all'età, sono quelli di essere residenti sul territorio nazionale e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il ministero guidato da Dario Franceschini ha indicato in un apposito decreto le modalità per ottenere il bonus. La piattaforma 18app, unica porta di accesso al beneficio, è disponibile anche nella versione dell’applicazione scaricabile dagli store per smartphone e tablet. Attenzione ai controlli anti-furbetti. Il dicastero competente, in collaborazione con gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, vigilerà sul corretto utilizzo della prestazione.

Decreto Sostegno, online modulo per chiedere il contributo. Domande dal 30 marzo: come fare e chi può averlo