Bonus Bici, portale incentivi operativo non prima di fine agosto

(Teleborsa) - Decreto attuativo tra il 7 e l'8 agosto eper la fine di agosto. Sembrano essere questi i tempi che si vanno delineando per il cosiddetto, l'incentivo per lache arriva a un massimo di 500 euro e copre fino al 60% dell'acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici acquistati dal 4 maggio al 31 dicembre.Dopo il braccio di ferro tra Ministero dell'Ambiente e quello dei Trasporti, ilè stato sbloccato il 16 luglio e quindi firmato da MEF e MiSE il 24 luglio. Ora occorre il via libera dellaprevisto, a meno di imprevisti, nella prossima seduta in calendario il 6 agosto.Il portale in realtà risulta già pronto, ma serviranno un paio di settimane per consentire ai commercianti di registrarsi e di testare il portale. L'obiettivo, naturalmente, è quello di evitare une che il sistema possa andare ingià dal primo giorno a causa deldiper accedere al bonus, riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.Rassicurazioni sulle dimensioni adeguate delle risorse (210 milioni di euro, ndr) sono arrivate anche dal Ministro dell'Ambiente– "i fondi ci sono per tutti" – mentre le stime di(Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori) segnalano che, visti gli acquisti post lockdown di biciclette "normali" (+60% rispetto lo scorso anno), 130 milioni risulterebbero già "prenotati": il conteggio non tiene conto però degli acquisti di e-bike, monopattini e di tutti gli altri mezzi e servizi ammessi all'incentivo.Il bonus è declinabile o in forma di(per chi ha già comprato) o diper i futuri acquisti.