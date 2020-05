Coronavirus, bonus 500 euro per bici e monopattini

Per disincentivare l’uso dei mezzi pubblici, dove la probabilità di contagio del Coronavirus è alta, il governo ha deciso di varare un bonus fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette e monopattini. Lo potranno richiedere i residenti nelle città con più di 50.000 abitanti. Il bonus non sarà legato a parametri di reddito.

Ma è l'unica misura in arriva con il nuovo maxi-decreto da 55 miliardi. Ecco le altre:

BAR E RISTORANTI

Esonero Tosap per sei mesi

Bar e ristoranti saranno esonerati dal pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, per sei mesi. Per rispettare il distanziamento fisico imposto dalle normi anti Covid, infatti, in molti dovranno “allargarsi” con i tavolini sui marciapiedi.

MASCHERINE

Sconto fiscale del 19% se con marchio Ce

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale darà diritto a uno sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi se si tratta di dispositivi medici con marcatura Ce. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità.

TURISMO

In arrivo copertura di Stato per gli affitti

Tra le misure a favore del turismo che dovrebbero andare nel decreto maggio ci potrebbe essere anche un intervento che vada incontro alle imprese che hanno pagato gli affitti nei mesi in cui le attività sono state chiuse dal governo per contenere il contagio.

Ultimo aggiornamento: 11:38

