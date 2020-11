Bonus bici, le iniziative green del Gruppo FS per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) - Appuntamento il 3 novembre alle nove per il click day sulla piattaforma digitale del Ministero dell'Ambiente, attiva da domattina.

L'iniziativa a sostegno della mobilità green – scrive FS News, il giornale online del Gruppo FS - permette di richiedere il buono mobilità per spese da fare entro il 31 dicembre o per quelle già sostenute dal 4 maggio sugli acquisti per biciclette, e-bike, monopattini e servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Sempre in questi giorni – si scopre leggendo FS News – il Gruppo FS e Trenitalia permettono di prenotare i posti bici anche sugli InterCity. Sono previsti infatti posti gratuiti fino al 30 novembre su alcune rotte coperte dal servizio. Biker e appassionati in sella possono prenotare, senza pagare nulla, una delle sei postazioni della carrozza tre per la propria due ruote a bordo di otto InterCity in viaggio sulla linea Roma – Reggio Calabria e di altri due sulla Roma – Salerno. I treni saranno contrassegnati sugli orari dal tradizionale pittogramma.



In bici anche sui treni regionali di Trenitalia è possibile raggiungere venti percorsi ciclabili. A chi vuole percorrere itinerari insoliti e particolari, utilizzando il treno regionale, è infatti dedicato Ciclovie, l'ultimo travel book di Trenitalia, collana che descrive e racconta le eccellenze turistiche italiane.

