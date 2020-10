Bonus bici, i consigli di Ancma su come ottenerlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 3 novembre sarà disponibile ladel ministero dell'Ambiente con cui richiedere ilo il rimborso per gli acquisti di. L'Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) propone alcuni consigli per affrontare laMolti hanno già fatto il loro acquisto a partire dal 4 maggio, in attesa del. Per loro farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella della ricevuta. E' importante ricordarsi di attivare prima del 3 novembre(Sistema pubblico di identità digitale), scannerizzare ilintestato a proprio nome e farne un documento in formato pdf e avere pronte le proprie coordinate bancarie per ricevere il rimborso.invece è previsto unda generare con l'applicazione. Sarà ugualmente necessaria l'identità Spid e ladel buono sarà die varrà per spese effettuate entro l'anno. Ne possono usufruire i cittadini maggiorenni che hanno la residenza, non il domicilio, nei capoluoghi di regione, di provincia, nei comuni superiori a 50mila abitanti e nei comuni di città metropolitane anche al di sotto dei 50mila abitanti.