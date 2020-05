Bici, il bonus coprirà il 70% della spesa sino a 500 euro. Babysitter e bus, tutte le novità

Ipotesi bonus 1.200 euro per le baby sitter nel Dl rilancio. Salirebbe da 600 a 1.200 euro il bonus per il baby sitting che si estenderebbe anche ai centri estivi, nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. È quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a punto del decreto rilancio. La misura - che non riporta rilievi della Ragioneria - prevede anche un incremento a 2.000 euro per il bonus in favore del personale sanitario.

Il bonus bici. Un 'buono mobilità' pari al 70% della spesa sostenuta, e comunque in misura non superiore a 500 euro, per l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), segway, hoverboard, monopattini e monowheel o per l'uso di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, esclusi quelli con autovetture. È l'ipotesi riportata dal documento di lavoro in vista della predisposizione del Decreto Rilancio. Il buono può essere richiesto una sola volta e da maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane o in comuni con più di 50 mila abitanti, fino al 31 dicembre. Per questa misura vengono aggiunti altri 50 milioni alle risorse già previste per il 2020 (70 milioni).

Rimborso abbonamento mezzi pubblici. Il rimborso dell'abbonamento per i trasporti pubblici non usufruito per i pendolari che non hanno potuto usare i mezzi per l'emergenza Covid: dal bus alla metro, dal treno al vaporetto. È l'ipotesi riportata dal documento di lavoro in vista della predisposizione del Decreto Rilancio, in cui si precisa che la misura vale per servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (ferro, gomma o via acqua) e riguarda il rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purché acquistato fino al 10 marzo 2020 e in corso di validità nei mesi di stop per l'emergenza. Sulla misura non appaiono rilievi della Ragioneria.

Oltre un miliardo per la sanità territoriale. Un piano da 1.459.020.209 euro per potenziare e riorganizzare la rete assistenziale territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. È questa una delle proposte contenute nel ' dl Rilanciò allo studio del Governo, nella quale si prevede che «le Regioni e le Province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale (per un monitoraggio costante e ad un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, isolamento e trattamento)».

