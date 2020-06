© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inserito nel decretoa marzo, torna in versione "rafforzata" ili genitori possono dunque presentare la domanda sul sito dell'Inps entrando nella propria area riservata, per usufruire del bonus dada utilizzare per servizi dio, altra novità introdotta dal dl, per sostenere le spese di iscrizione pressoLo ha comunicato nelle scorse ore l'Istituto di Previdenza.Nella versione approvata a marzo, era previsto un sostegno dache poteva salire a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato. Nella versione rivista e rafforzata, la misura raddoppia a 1200 euro salendo fino a 2000 euro per le stesse categorie prima citate. Nel caso però si sia già usufruito del bonus nella prima fase, l'importo complessivo non può comunque superare i 1200 e 2000 euro in base alla categorie di appartenenza.Capitoloalla domanda va allegata documentazione che attesti le spese per l'iscrizione alle strutture appartenenti alle categorie indicate dall'Inps.