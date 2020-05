​Bonus baby sitter, ipotesi 1.200 euro nel Dl rilancio

Ipotesi bonus 1.200 euro per le baby sitter nel Dl rilancio. Salirebbe da 600 a 1.200 euro il bonus per il baby sitting che si estenderebbe anche ai centri estivi, nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. È quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a punto del decreto rilancio. La misura - che non riporta rilievi della Ragioneria - prevede anche un incremento a 2.000 euro per il bonus in favore del personale sanitario.

