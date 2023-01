Martedì 10 Gennaio 2023, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 17:23

Tra gli incentivi per le famiglie il governo ha previsto il bonus 800 euro per i genitori separati. Può essere erogato per non più di 12 mensilità, in totale quindi 9.600€, ma i fondi a disposizione sono limitati. Motivo per cui sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse. Quanti sono i fondi destinati? Circa 200 milioni di euro.

Bonus 800 euro per i genitori separati, a chi spetta

Uno dei requisiti per poter ottenere il bonus è di avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno. Chi fa domanda, inoltre, deve dimostrare di aver subìto una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a partire dall’8 marzo 2020 di almeno 90 giorni. La misura del governo è pensata per tutti quei genitori che a causa delle crisi determinata dalla pandemia del Covid-19 sono rimasti senza lavoro oppure hanno dovuto subire delle riduzioni degli orari di lavoro.

Come fare domanda

La procedura per presentare la richiesta sarà indicatao sul sito www.famiglia.gov.it. Come previsto dal decreto, nella domanda vanno inserite le seguenti informazioni:

le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

il codice fiscale;

gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;

il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;

la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;

l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere le comunicazioni

All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

copia del documento di identita' del richiedente;

copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.

Il modulo va poi firmato in calce.