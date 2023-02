Bonus 2023 per famiglie con Isee superiore a 15mila euro: dagli asili all'assegno unico, ecco quali sono

Bonus 2023 per le famiglie con Isee superiori a 15mila euro. Ecco quali sono Non solo bonus per i redditi più fragili. Nel 2023 saranno diversi i bonus che raggiungeranno famiglie anche con Isee superiore a 15.000 euro. Quali sono?

Bonus, l'assegno unico

Partiamo dall’Assegno Unico, il principale provvedimento di sostegno alle famiglie ed è andato a sostituire quasi tutti i vecchi bonus famiglia Inps. Il sussidio non richiede l’ISEE per l’accesso ma sotto i 15.000 euro di ISEE scattano gli importi maggiorati. Il suo importo varia a seconda della fascia di reddito: per chi ha un Isee superiore a 15mila euro si parte da 159 euro mensili per figlio. Si scende poi gradualmente fino ad arrivare al minimo di 50 euro gli chi registra oltre 40mila euro. Quest’anno sono state introdotte delle novità con le maggiorazioni del quoziente familiare: il valore dell’aiuto viene incrementato a seconda della composizione del nucleo. Qui abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona.

Bonus asilo nido

Anche tutte le famiglie che hanno figli che frequentano il nido possono avere un sostegno aggiuntivo. Senza alcun limite di Isee, infatti, è possibile beneficiare del bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o i servizi di assistenza domiciliare della baby sitter (se per motivi gravi legati alla salute del bambino). Il valore della misura, gestita dall’ Inps , è di 3mila euro all’anno per i redditi fino a 25mila euro, di 2.500 euro fino a 40mila euro e di 1.550 euro per tutti gli altri.

L'assegno di maternità

Per i redditi superiori a 15mila euro c’è anche il cosiddetto bonus mamme disoccupate. Si tratta di un assegno destinato alle neo madri senza lavoro e che quindi non hanno diritto al congedo di maternità. Il tetto Isee è fissato a 17.747,58 euro. Alle beneficiarie è destinata una somma mensile per un massimo di cinque mensilità: 354,73 euro per un totale di 1.773,65 euro.

Bonus trasporti

Notizie positive anche per chi sperava nella proroga del bonus trasporti. A disposizione dei cittadini con un reddito massimo di 20mila euro, consiste in uno sconto di 60 euro sull’abbonamento ai trasporti pubblici. Per la conferma definitiva si attende il decreto attutivo, che dovrebbe essere pronto per metà febbraio.

Bonus psicologo

L’importo del bonus psicologo varia sulla base della dichiarazione Isee. Se confermate le modalità del 2022 senza modifiche, le fasce da prendere in considerazione resterebbero tre. Lo scorso anno chi aveva il reddito fino a 15mila euro poteva ricevere fino a 600 euro, chi lo aveva fino ai 30mila otteneva fino a 400 euro, mentre chi lo aveva tra i 30mila e i 50mila si fermava a 200 euro. Non è escluso che gli importi possano salire.

Bonus prima casa per gli under 36

Chi non ha ancora compiuto 36 anni e è intenzionato ad acquistare la prima casa può usufruire di un’importante agevolazione sul mutuo. Se non superano i 40mila euro di reddito è consentito di ottenere la garanzia dello Stato per una copertura all’80% della quota capitale relativa al finanziamento.

Tasse universitarie e scolastiche

Per finire, ci sono le esenzioni e le riduzioni delle tasse universitarie. L’agevolazione varia a seconda dell’Isee: chi non supera i 20mila euro ha diritto all’esonero dei versamenti. Per i redditi superiori il taglio è dell’80% per gli Isee tra i 20mila e i 22mila euro, del 50% per quelli tra i 22mila e i 24mila, del 30% tra i 24mila e i 26mila, del 20% tra i 26 e i 28mila e del 10% tra i 28 e i 30mila.

