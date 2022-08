Venerdì 26 Agosto 2022, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 15:29

Bonus 200 euro, aiuto in arrivo anche per autonomi, partite Iva e professionisti. In tutto si tratta di circa tre milioni di lavoratori che riceveranno il sostegno già incassato a luglio dai lavoratori dipendenti. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha firmato i primi giorni di agosto il decreto attuativo che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto per i lavoratori autonomi, appena rifinanziato dal decreto aiuti bis con la dote complessiva arrivata a 600 milioni.

Il bonus

Il bonus, introdotto dal decreto aiuti di luglio, è destinato ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps, nonché ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private che nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Si tratta complessivamente di tre milioni di persone, di cui - si evince dalla relazione tecnica al decreto - 973mila commercianti, 859mila artigiani, 477mila iscritti alle casse professionali, 430mila coltivatori diretti, mezzadri e coloni e 261mila professionisti esclusivi.

Come ottenere il sostegno

Per avere il bonus di 200 euro, che non è cumulabile con l'analogo bonus già corrisposto a dipendenti e pensionati, sarà necessario presentare domanda al proprio ente di previdenza secondo le modalità e gli schemi che verranno stabiliti dai singoli istituti. L'orientamento della casse è quello di partire tutte insieme per evitare che la partenza anticipata di qualche categoria possa avvantaggiare qualcuno (i fondi sono sufficienti per 477 mila professionisti e dovrebbero comunque bastare a coprire tutte le richieste).

«La volontà degli enti è quella di coordinarsi per fare un click day unico - ha detto al Sole 24 Ore la vicepresidente di Adepp, Tiziana Stallone -. Così come già avvenuto per i 600-1.000 euro del reddito di ultima istanza; abbiamo già una mappatura della possibile platea dei beneficiari». L'indennità verrà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica.

I lavoratori interessati

Sempre il decreto aiuti bis ha inoltre esteso la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, che a luglio è già stato corrisposto a oltre 30milioni di italiani: l'indennità arriverà con le buste paga di ottobre a chi non l'ha ricevuta a luglio (circa 40mila soggetti), ma anche a pensionati (con decorrenza il primo luglio, circa 50mila persone), dottorandi e assegnisti (circa 56mila lavoratori) e collaboratori sportivi (circa 148mila soggetti).