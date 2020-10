Bonomi: Occasione storica è cambiare il Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il quarto trimestre, purtroppo, non è un trimestre che vediamo in, tant'è che noi abbiamo stimato un calo delannuale intorno al" pari "in assoluto a, più o meno". Lo ha detto il Presidente di Confindustria,in occasione di un convegno organizzato da Anima, aggiungendo: "se diciamo che l'intervento delè l'occasione storica, stiamo parlando dimiliardi, più o meno ilpari all'intervento storico. Quindi, un danno storico".La posizione nei confronti dell, nonostante i segnali distensivi dei giorni scorsi, resta piuttosto"Nonostante tutti gli interventi di misura emergenziale posti in essere non abbiamo un grande risultato. Tutti gli interventi non si sono tramutati in spesa ma è aumentata la propensione al risparmio, segno evidente che manca un collante: manca la fiducia, non abbiamo fiducia nelle politiche economiche messe in atto". Un dato su tutti "il reddito procapite è tornato quello di 26 anni fa", ha detto Bonomi sottolineando che "siamo in una fase molto complicata. Le sorti del Paese per i prossimi 20-30 anni le decideremo oggi". Siamo a un bivio: "o il Governo indica unache deve essere condivisa, o a quell'approdo non ciQuanto alle riforme: non abbiamo più tempo di aspettare", ha detto il numero uno degli Industriali sottolineando che " gli imprenditori amano questo Paese". Poi un appello al Governo, alla politica, al Parlamento, di non prendere decisioni "solo sulla scorta del dividendo elettorale ma guardando al futuro delObiettivo finale "avere un Paese che funziona, non m'interessa un elenco d'interventi, m'interessa cambiare il Paese. Avere un Paese normale, che per far qualcosa non deve sempre ricorrere al"Quando sento parlare di- io mi aspetto una riforma fiscale con un'ottica di leva di competitività, non come provvedimenti fatti per fare, ha concluso.