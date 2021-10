Bonomi, "freni crescita derivano da mancata visione del futuro"

Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:30

(Teleborsa) - La Legge di Bilancio è un "assalto alla diligenza perchè le risorse vanno trovate per le bandierine" per i partiti, dal Reddito di Cittadinanza alle quote per l'uscita dal lavoro. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, concludendo il meeting degli under 40 e aggiungendo che "non credo sia una manovra per i giovani". "Dobbiamo stare zitti di fronte a questo? Penso di no - ha affermato - dobbiamo sostenere il Governo Draghi e quando i partiti vogliono portarlo sulla strada sbagliata dobbiamo batterci".

"Questo è stato il periodo più difficile e tragico per il Paese. Numerosi colli di bottiglia strozzano la crescita del Paese, l'occupazione e il reddito. Il freno alla crescita è figlio di una lunghissima stagione in cui la politica e la rappresentanza degli interessi si sono scambiata piccoli favori, sostenendosi a vicenda invece di avere una visione del futuro. Quelle bandierine di partito che sono uno strumento nefasto".

C'è un Paese che "stenta ad apprezzare" i giovani e che pensa a loro "solo nei passaggi elettorali", ha proseguito Bonomi. "Penso alla legge bilancio - ha affermato il presidente di Confindustria - per mesi abbiamo sentito parlare di giovani. Ma cosa c'è per i giovani? Il congedo parentale, 10 giorni, e un intervento sulla prima casa, 416 milioni nel 2022. Una legge di bilancio che stanzia 22-23 miliardi. Ma dove li stanzia? Reddito di cittadinanza. Giusto, contrasto alla povertà. Lo abbiamo sempre detto. Su quella parte siamo d'accordo. Però da imprenditori vediamo i numeri: non sta funzionando perchè non intercetta gli incapienti del Nord ed è un disincentivo al lavoro nel Mezzogiorno. E nella parte delle politiche attive nel triennio 2019-2021 sono stati stanziati 516 milioni. Non credo che sia una manovra per i giovani".

"Dobbiamo fare una battaglia per portare i giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate", ha concluso.