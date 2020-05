© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "che si prevede l, ma anche i 3 punti che a fine 2019 ancora ci separavano dal 2008".Così, neo presidente di Confindustria, che in un'intervista al Sole 24 Ore indica la direzione del suo mandato in quella che definisceIn generale, rileva Bonomi,che "vanno inquadrate in un credibile programma di, che ha continuato e continuerà a renderci il Paese Ue più esposto ai venti di ogni crisi".Non solo emergenza Covid, dunque, ma una. "La politica italiana continua a non volerne sentir parlare" ma, un eccezionale sostegno all'Italia,per il Paese", ricorda Bonomi.Da qui anche un avvertimento al legislatore di, interventi a margine nel sistema fiscale o nuova spesa sociale a pioggia, con improvvisati nuovi strumenti che si sommano confusamente a quelli già esistenti" perché, come il passato ha dimostrato, "si è rivelata" che è "ancor più temibile oggi".che vede il fisco come "leva di crescita, non ostacolo al suo procedere" e la "spesa" non deve essere squilibrata sulla previdenza, fino ad arrivare a uno "Stato equilibrato nelle competenze, non antagoniste tra centro e autonomie" dove il welfare sia davvero "concentrato davvero su chi ha meno e su giovani, donne e famiglie, lavoratori a minor reddito e quelli da riorientare al lavoro".