(Teleborsa) - "Gli interventi nell'area hanno comportato un recente finanziamento assegnato addi 442,7 milioni di euro (di cui 87,5 milioni effettivamente erogati), che si aggiungono ai 1milioni erogati ai precedenti soggetti attuatori e che hanno consentito, finora, di realizzareo e di "caratterizzazione" delle aree, propedeutiche alla progettazione degli interventi di bonifica e di risanamento del sito di Bagnoli a Napoli, tuttora in corso, e che allo stato vedono il Commissario impegnato nell'attivazione degli atti necessari alla configurazione urbanistica dell'area e alla programmazione delle opere di bonifica".E' quanto emerge dalla relazione conclusiva dell'attività di controllo sui "Finanziamenti destinati alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorionel periodo 2015-2018.Nelpoi, il Commissario ha adottato lo stralcio urbanistico del Piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, con il quale è stata individuata ladell'area all'interno del sito, step fondamentale per la programmazione delle opere di bonifica."Lo stesso, però - rileva la Corte - presentasia sotto il profilo della definizione delle strutture da realizzarsi, sia sotto quello di una non puntuale previsione finanziaria".Risulta anche da affrontare con urgenza il problema della rimozione della "colmata a mare di cemento", considerando che non sono stati ancora individuati i siti nei quali destinare l'enorme quantità di materiali inquinati provenienti anche dal fondale marino circostante.Ulterioreè rappresentata dall'ultimazione della bonifica dell'area ex Eternit, i cui fondi sono stati posti a disposizione del soggetto attuatore fin dal 2017."Pertanto è necessario assicurare - conclude la Sezione - la piena funzionalità della cabina di regia dell'intero intervento e delle relative conferenze dei servizi, al fine di giungere alla definizione di una cornice programmatica condivisa e della conseguente esecuzione del