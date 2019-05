© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e via libera a. È quanto assicurato dalla ministra della Pubblica Amministrazione,, in merito alla nuova fase che si dovrebbe aprire con l'uscita di circa 250mila persone dalla PA."Abbiamo eliminato al 100% le limitazioni al turn over e stanziato anche risorse per assunzioni straordinarie", ha dichiarato Bongiorno al quotidiano, specificando che delle 250mila nuove assunzioni la priorità andrà a "quelle che servono alla digitalizzazione della PA".In merito al, la ministra ha specificato che si tratta di "novanta azioni concrete per una trasformazione semplice e inclusiva", che passano dalla "diffusione dei servizi digitali (carta d'identità elettronica, SPID e PagoPA)" al "rafforzare le competenze digitali della PA e sostenere le amministrazioni locali nel processo di digitalizzazione".Capitolo costi, Bongiorno conferma che lacome quantificato da Forum PA, cifra che conferma la pubblica amministrazione italiana come una delle più care in Europa.Secondo la Bongiorno, la causa è da ricercare neiche hanno portato allo "svuotamento degli uffici" e "inevitabilmente" a una peggiore qualità dei servizi."Io sto puntando sulle assunzioni, ma naturalmente è solo il punto di partenza: la produttività è essenziale", ha dichiarato la ministra che avrebbe allo studio "", tra cui "valutazioni periodiche" per valutare la "produttività in termini di raggiungimento dei risultati e tempi di lavoro, assicurando l'oggettività dei giudizi e l'emersione del merito effettivo".