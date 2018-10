Bomi, parte progetto ONE ROOF 4.0 con magazzino innovativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bomi Italia, holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute fa sapere che si sono perfezionate le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare di compravendita dell'area edificabile di 33.700 mq sita nel comune di Spino d'Adda, provincia di Cremona.e a meno di 20 km dal capoluogo lombardo, in una posizione baricentrica rispetto al core business di Bomi ed alle arterie principali che collegano il Nord al Sud del Paese., in grado di mantenere in ogni sua parte diversi range di temperatura. La, raffigurata nelle immagini che seguono, sarà al contempo un impianto logistico all'avanguardia per la raccolta e lo stoccaggio di prodotti Healthcare ed un hub di trasporto per la distribuzione su tutto il territorio nazionale ed internazionale.