Bombardier-Trenitalia, altri sei anni di collaborazione per ETR 500

(Teleborsa) -. Un passo molto importante nel ciclo di vita della flotta ETR 500,e con una conoscenza profonda della realtà di Trenitalia,. La flotta composta daè stata progettata e prodotta, composto in origine da(poi acquisita da Alstom)(successivamente Bombardier a seguito di diverse trasformazioni societarie)(dopo numerose vicissitudini di crisi aziendali dismissioni e acquisizioni dal 2018 di proprietà della società indianache detiene il 100% delle azioni., avendo esordito sulla direttricecon il marchiodelle Ferrovie dello Stato,. La denominazione ETR (Elettro Treno Rapido), non essendo i "500" convogli con(motorizzazione lungo tutto il convoglio)che contemporaneamente(fino a 14 elementi, composizione comunque mai utilizzata in servizio).. Con questo nuovo contratto,una reattività importante (entro le 48 ore)tra cui consumabili e materiali di manutenzione ordinaria,Bombardier ha unanelle collaborazioni con aziende italianefrancesi. ETR 1000 (convogli questi a potenza distribuita) sviluppati insieme a, società(poi da aprile 2016 Leonardo-Finmeccanica e dal 1 gennaio 2017 Leonardo)