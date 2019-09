Bombardier Transportation Italy: Franco Beretta nominato nuovo Presidente e AD

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nominato il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di. Con delibera del 27 Agosto, il Consiglio di Amministrazione della società attiva nella tecnologia ferroviaria ha nominato. Franco Beretta ricopre questa posizione in aggiunta al suo ruolo di Responsabile della Regione Mediterranean.Franco Beretta ha fatto il suo ingresso in Bombardier come project manager nel 1990 e da allora ha ricoperto vari ruoli in ambito Sales e Project Management. Dal 2005 ha trascorso sei anni nel settore ferroviario, lavorando per Trenitalia e Casram, prima di tornare in Bombardier nel 2011 in qualità di direttore del progetto ETR1000-V300 ZEFIRO. Negli ultimi tre anni, Beretta è stato direttore del progetto SBB. Nel mese di luglio del 2019 è stato nominato Responsabile della Regione Mediterranean, all'interno della regione EMEAI con piena responsabilità per incrementare il business e gestire i progetti in Italia ed Iberia.Bombardier è un importante partner a lungo termine dell'industria ferroviaria italiana, con un notevole curriculum di fornitura di nuovi treni, soluzioni di segnalamento e servizi di manutenzione.