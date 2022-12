Bolloré completa vendita asset logistici in Africa a MSC

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 12:30







(Teleborsa) - Bolloré, holding quotata su Euronext Paris e controllata dall'omonima famiglia, ha annunciato il completamento della vendita al gruppo svizzero MSC, uno dei principali attori mondiali nel trasporto e nella logistica di container, del 100% di Bolloré Africa Logistics, comprendente tutte le attività di trasporto e logistica del Gruppo Bolloré in Africa, sul base di un enterprise value di 5,7 miliardi di euro, al netto delle quote di minoranza.



Il prezzo di cessione delle azioni è di 5,1 miliardi di euro, mentre sono stati rimborsati 600 milioni di euro di finanziamenti soci. L'operazione era stata annunciata a fine 2021.



"Il Gruppo Bolloré rimarrà fortemente coinvolto in Africa, in particolare attraverso Canal+, e continuerà anche a sviluppare in questo continente le sue attività in molti campi come le comunicazioni, l'intrattenimento, le telecomunicazioni e l'editoria", si legge in una nota.









