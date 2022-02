Domenica 27 Febbraio 2022, 00:10

La parola d’ordine è: diversificazione. Governo al lavoro per cambiare la politica energetica, dopo che il premier Mario Draghi ha bocciato le decisioni sull’energia prese in passato e definito imprudente non aver puntato in questi anni su più fonti di energia e più fornitori. Per fronteggiare un’eventuale chiusura dei rubinetti del gas da parte di Mosca non si pensa solo al carbone. Si guarda anche al gas qatariota, a quello proveniente dal Nord Africa (Algeria e Libia). Ai rifornimenti via nave di Gnl dagli Usa. Alle rinnovabili e al nucleare pulito di ultima generazione. Nell’informativa alla Camera sulla guerra in Ucraina, Draghi ha parlato di interventi importanti per la politica energetica su più fronti. «Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione», ha sottolineato il premier, «per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi future». Più nel dettaglio, per compensare l’assenza di gas russo si ragiona sul potenziamento del corridoio Sud per far passare più gas azero, algerino e libico.



Fari puntati dunque sui flussi da gasdotti non a pieno carico come il Tap dall’Azerbaijan, il TransMed e il GreenStream. Altro obiettivo: aumentare il volume della produzione italiana di gas almeno al 20% dell’import. In Italia poi ci sono solo tre rigassificatori, troppo pochi se si considera che l’afflusso di metaniere, le navi che trasportano gas metano liquido, appare destinato a intensificarsi. Risultato? Draghi ha ringraziato il presidente americano, Joe Biden, per aver detto di essere pronto a sostenere gli alleati con maggiori rifornimenti, ma ha sottolineato che la capacità di utilizzo di gas naturale liquefatto in Italia è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per quanto riguarda il possibile ritorno al carbone, potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali per colmare eventuali mancanze di gas nell’immediato. Gli impianti si trovano in Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Sardegna. A gennaio di quest’anno coprivano il 4,9 per cento del fabbisogno energetico italiano. Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima prevede che le centrali vengano chiuse o convertite entro la fine del 2025 per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione della Ue. Tuttavia, complice l’impennata dei prezzi, la riconversione delle centrali dal carbone al gas aveva subìto una pesante battuta di arresto già nei mesi precedenti. E ancora. Gli eccessi della burocrazia e dei pasdaran del Nimby, quelli che “non nel mio cortile”, hanno pesato. Proprio la burocrazia si è rivelata uno dei maggiori freni allo sviluppo delle rinnovabili, così adesso il governo non esclude semplificazioni e la sostituzione dello Stato centrale sugli enti locali inadempienti. Più complesso il discorso che riguarda il nucleare pulito, oggetto di sperimentazioni.

La tecnologia

Per il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, si tratta di una tecnologia da tenere in considerazione, ma per Pd e Cinquestelle non se ne parla. L’Italia nel 2020 ha usato il gas russo per coprire circa il 45 per cento del suo fabbisogno, mentre dieci anni fa l’asticella arrivava al 27 per cento. La fine dell’inverno è vicina e in questo momento un’eventuale chiusura dei rubinetti del gas russo sarebbe meno traumatica. Le misure di emergenza per fronteggiare una crisi energetica includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, e regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. L’Italia chiede anche ai Paesi Ue meccanismi di stoccaggio comune, per affrontare insieme momenti di riduzione temporanea delle forniture.