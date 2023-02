Bollette, arriva l'aggiornamento Arera, Giorgetti: «Si riducono,si va verso la normalità»

Bollette. Scendono gli importi delle fatture: «Da domani scendono», ha affermato il numero uno del Mef Giorgetti dopo il question time. In calendario, domani, c'è infatti l'aggiornamento mensile dell'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela. Un taglio che potrebbe essere rilevante: secondo la stima di Nomisma energia, con il crollo subito dal prezzo spot del gas, il taglio potrebbe essere del 33%, dopo l'aumento del 23% di dicembre.

«Domani Arera darà notizia dello sconto, della riduzione delle bollette. Non è il 40% ma siamo vicinissimi e questo è un primo tangibile segnale. Questo già vale per gennaio ma vuol dire che a febbraio ci sarà un ulteriore riduzione e quindi vuol dire che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficio delle famiglie». Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla manifestazione con i ministri della Lega a sostegno del candidato di centrodestra alla regione Lazio Francesco Rocca.