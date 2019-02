Bollette, ogni famiglia italiana paga in media 1.200 euro l'anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ammonta ala cifra che, che tradotto mensilmente equivale a circa 100 euro che vanno a gravare sullo stipendio. E' quanto rileva pensato l'di Facile.it che analizza un campione di oltre 63 mila contratti raccolti nel corso del 2018. Nello specifico, per l'una famiglia media italiana, lo scorso anno, ha pagato, mentre per ilha speso- La regione con i(e quindi i costi maggiori in bolletta) risulta essere la: qui una famiglia media consuma 2.334 KWh e paga, 502 euro l'anno. Seguono in classifica le famiglie del, con un consumo di 2.134 KWh e una bolletta annua di 460 euro e quelle della, dove il consumo medio è di 2.079 KWh e il costo della bolletta elettrica pari a 448 euro l'anno. Sul fronte opposto, invece, le regioni dove sono stati stimati i consumi di energia mediamenteper famiglia sono la(1.727 KWh e una bolletta di 378 euro), la(1.736 KWh e un costo annuo di 380 euro) e l'(1.824 KWh, spesa annua 394 euro).- I cittadini che nel 2018 hanno pagato ilsono quelli dell': una famiglia media spende 863 euro l'anno. Seguono le famiglie del(841 euro l'anno) e quelle del(830 euro).- Le bollette dell'energia elettrica e del gas sono considerate dagli italiani una delle spese che incidono maggiormente sul budget familiare e, secondo una recente indagine realizzata da mUp Reasearch, in vista del passaggio al mercato libero da quello tutelato entro il 2020, sonoi consumatori che nel 2019 cercheranno di. Secondo Silvia Rossi, Responsabile Energia del sito di comparazione prezzi, "cambiare regime può consentire di ridurre sensibilmente il costo delle utenze domestiche, con un risparmio che può arrivare al 25% per l'energia elettrica e al 15% per quanto riguarda il gas".