Bollette luce e gas, slitta ancora la fine del mercato tutelato

Ancora un rinvio all'orizzonte per la fine del mercato di maggior tutela per luce e gas, cioè quello con i prezzi regolati dall'Autorità del settore, che riguarda anocra la maggior parte delle famiglie. Il passaggio di tutti gli utenti al mercato libero per le bollette di luce e gas, la cui entrata in vigore è attualmente fissata al 1° luglio 2020, verrà di nuovo rinviata. Ad anticiparlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ieri nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Industria del Senato.L'Italia, secondo il ministro, non sarebbe ancora pronta, perché il processo di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, che determinerà lo stop alla fornitura di energia elettrica e gas ai consumatori a condizioni fissate dall'Autorità per l'energia (Arera), deve essere «accompagnato da una maggior consapevolezza dei clienti e da un aumento dei venditori, cosa che oggi non consente un'uscita immediata e tout court dal 2020», ha affermato Patuanelli sottolineando che non si dovrà «semplicemente spostare avanti quella data, altrimenti ci ritroveremo con le stesse condizioni».