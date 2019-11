Bollette luce e gas, Patuanelli: Più tempo per uscita mercato tutelato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora un rinvio allper il passaggio alper le, la cui entrata in vigore è attualmente fissata alAd anticiparlo, il Ministro dello Sviluppo Economico,nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Industria del Senato.L'Italia, secondo il Ministro,perché il processo di passaggio dal, che determinerà lo stop alla fornitura di energia elettrica e gas ai consumatori a condizioni fissate dall'Autorità per l'energia (Arera), deve essere "e da uncosa che oggi non consente un'uscita immediata e tout court dal 2020", ha affermato sottolineando che non si dovrà "semplicemente spostare avanti quella data, altrimenti ciIn attesa di ulteriori sviluppi, la posizione dili incassa ildelche ribadisce la necessità di più tempo per l'uscita daldi"Chiediamo che la fine delle tutele per l'energia ed il gas passi, almeno per i clienti domestici, dal 1 luglio 2020 all'1 luglio– fa eco Marco, responsabile del settore energia dell