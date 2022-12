Mercoledì 28 Dicembre 2022, 06:11 - Ultimo aggiornamento: 06:17

Bollette della luce finalmente in calo, mentre per il gas serviranno questi ultimi giorni del mese per stabilire se i prezzi arretreranno o se si dovrà registrare un ulteriore rincaro. Per le tariffe dell'elettricità nel mercato tutelato «arrivano finalmente buone notizie», è la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui «la variazione stimata in base ai prezzi all'ingrosso dell'elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell'ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh». Un livello che resta comunque circa il doppio rispetto all'autunno del 2021.

L'Arera, l'Autorità per energia reti e ambiente, renderà note le tariffe per il trimestre gennaio-marzo domani pomeriggio. Dall'authority come sempre non confermano le stime di Nomisma Energia ma la tendenza verso un calo deciso per le bollette della luce appare consolidata. Per il gas - l'aggiornamento delle tariffe in questo caso è retroattivo e mensile e i nuovi prezzi verranno comunicati dall'Arera il 3 gennaio - invece serviranno ancora questi ultimi giorni del mese per stabilire se ci sarà una lieve riduzione o una crescita. Sempre Nomisma Energia, secondo quanto riferito ieri dall'agenzia Ansa, stima «un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo».

LA TUTELA

Il calo dei prezzi del mercato tutelato dell'elettricità, spiega ancora Tabarelli, arriva «anche grazie al metodo di calcolo che vede un adeguamento ogni tre mesi e con l'ultimo fatto a fine settembre, quando i prezzi del gas erano al massimo, è inevitabile ora un ribasso».

La diminuzione porta, per una famiglia tipo che consuma 2700 kWh all'anno, a un risparmio di 430 euro l'anno. «Per i prossimi trimestri - è ancora la stima del presidente di Nomisma energia - si attendono ulteriori riduzioni, sia per le recenti dinamiche dei prezzi del gas che per i probabili correttivi che il governo introdurrà in particolare per il tetto ai prezzi dell'elettricità da rinnovabili».

Per il gas, invece, sono sempre parole di Tabarelli, «dopo le modifiche nel meccanismo di calcolo introdotte dallo scorso ottobre» dall'Arera per i clienti del mercato tutelato, «le tariffe sono più instabili e seguono la media mensile, con quella di dicembre che verrà calcolata il prossimo inizio gennaio». Negli ultimi mesi i prezzi del metano sono crollati, tornando ai livelli precedenti l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che aveva fatto esplodere le quotazioni fino al picco di 341 euro al megawattora dello scorso 26 agosto. «Anche con i prezzi bassi intorno agli 80 euro degli ultimi giorni la media di dicembre sarà comunque in crescita sul mese precedente, in quanto a inizio mese i valori erano quasi doppi degli attuali, oltre i 140 euro - argomenta Tabarelli -. L'effetto sarà un aumento delle bollette del gas di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo».

Il ribasso delle tariffe, se la previsione di Nomisma Energia verrà confermata, è comunque solo rinviato. A gennaio infatti «se dovessero rimanere gli attuali prezzi del mercato di Amsterdam di 80 euro al megawattora la riduzione potrebbe essere del 30%».