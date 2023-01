Sabato 28 Gennaio 2023, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio, 00:28

Siglato oggi a Tripoli alla presenza della premier Meloni l'accordo tra Eni e Noc per aumentare la produzione di gas finalizzata a rifornire il mercato interno libico e garantire l'esportazione di volumi in Europa. La presidente del consiglio, che ha incontrato il primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdelhamid Dbeibah, ha ricordato che «L'Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e a diventare più ricchi». Firmata anche un'intesa per potenziare la cooperazione con l'autorità libica in relazione alla guardia costiera«. Il ministro dell'Economia, Giorgetti prevede che da febbraio i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta.