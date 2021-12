Bollette, aumento dal 1° gennaio 2022: elettricità +55%, gas +41,8% malgrado gli interventi del governo

Dal 1° gennaio 2022 scattano gli aumenti di luce e gas: +55% per l'elettricità e +41,8% per il gas. Dal primo gennaio, quindi, l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) diffondendo l'aggiornamento delle bollette per il primo trimestre del 2022. Aumenti che scattano «malgrado gli interventi» del governo, spiega l'Autorità, precisando che gli incrementi record delle materie prime «avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Manovra, MiSE: tante misure per favorire competitività... LA LEGGE Manovra, via libera: dal superbonus all'Irpef fino alle... ECONOMIA Caro energia, CGIA: nei primi 6 mesi del 2022 a rischio 500mila... ECONOMIA Canone Rai, a gennaio in bolletta la rata mensile: nessuna... ITALIA Maxitruffa nel settore energetico, 22 arresti della Gdf GAS Bollette, Draghi: «Pronti a intervenire sulle fasce...

Manovra, via libera: dal superbonus all'Irpef fino alle pensioni, tutte le novità in arrivo

Canone Rai, a gennaio in bolletta la rata mensile: nessuna modifica da parte del Governo

Spesa annua famiglie: 823 euro luce,1.560 gas

In termini di effetti finali, gli aumenti delle bollette per il primo trimestre 2022 si tradurranno per quella elettrica in una spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022) di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 334 euro/anno. Lo precisa Arera nella nota in cui annuncia gli aumenti.

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.560 euro, con una variazione del +64% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, (+610 euro/anno).