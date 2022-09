Bollette a 28 giorni, no definitivo della Cassazione

(Teleborsa) - Lamette finalmente la parola fine sull'annosa questione delle bollette a 28 giorni giudicando inammissibile il ricorso dipercontro la sentenza del Consiglio di Stato sulla fatturazione a quattro settimane. No definitivo, dunque, alle bollette a 28 giorni. Il 7 febbraio 2020 l'organo aveva respinto l'appello dell'azienda contro il Tar del Lazio.Il tribunale aveva confermato con più sentenze la multa(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di 1,16 miliardi di euro per il mancato rispetto delle norme sulla cadenza mensile del rinnovo delle offerte per la telefonia fissa e per quella fisso-mobile. Sanzioni che avevano colpito anche Tim, Wind 3 e Vodafone."Il giudice amministrativo si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio". Secondo i giudici supremi, a sezioni unite, non si ravvisa "alcun radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia"contro l'aumento tariffario dell'8,6%, considerato "pregiudizievole per l'utenza", perché ottenuto con la riduzione a 4 settimane del periodo di fatturazione delle offerte. Il 23 giugno 2017 l'Autorità aveva imposto a diverse compagnie, tra le quali Fastweb, di ritornare al rinnovo mensile dei servizi, oltre a condannarle al pagamento di una multa." opera, secondo la sentenza, "su un piano diverso e 'parallelo' rispetto alla tutela civilistica apprestata dal codice civile e dal codice del consumo, cui si aggiunge, senza escluderle".. Per il presidentesi tratta di "un'importante vittoria per il Codacons e per tutti gli utenti italiani della telefonia". Adesso Fastweb, per effetto della decisione della Cassazione, dovrà anche risarcire l'associazione con 10.200 euro"."Si tratta dell'ennesima vittoria contro le compagnie telefoniche che continuano a cercare cavilli legali inutili e pretestuosi - sottolinea anche il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori,- per arrampicarsi sugli specchi pur di poter fare i loro comodi in barba a quanto hanno deciso le Authority". Ad oggi però nessuna compagnia ha restituito il maltolto ai consumatori, incalza Dona.