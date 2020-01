Bollette a 28 giorni, maximulta dell'Antitrust alle compagnie telefoniche

Ultimo aggiornamento: 20:20

La bolletta telefonica dai famigerati 28 giorni tornò a cadenza mensile, ma per i consumatori fu una specie di beffa, perché il prezzo rimase invariato su base annua con un aumento generalizzato dell'8,6% da parte di tutti gli operatori coinvolti. Così l'Antitrust, che già all'epoca dei fatti bloccò gli aumenti con delle misure cautelari, a distanza di due anni passa alle vie di fatto punendo con sanzioni per complessivi 228 milioni di euro quell'intesa «segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza» allora realizzata da Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre.L'Autorità ha infatti accertato un'intesa anticoncorrenziale relativa al cosiddetto 'repricing', vale a dire alle modifichetariffarie effettuate nel ritorno alla fatturazione mensile. In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione basata su quattro settimane (in sostanza i 28 giorni) a quella mensile in seguito imposta dalla legge, con il mantenimento dell'aumento percentuale dell'8,6%.Un coordinamento che, a giudizio dell'Antitrust, «era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti». Si arriva così alle sanzioni, di diversa entità per le quattro società, sostanzialmente in base al fatturato: a Tim è stata quindi comminata una multa di circa 114 milioni di euro, a Vodafone di circa 60 milioni, a Wind Tre di circa 39 milioni e a Fastweb di 14,7 milioni.Nell'imporre le sanzioni l'Autorità ha però bilanciato la necessità che esse abbiano «efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori e, d'altro canto, l'esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive». Nel far ciò ha infatti tenuto conto della circostanza che «gli effetti dell'intesa sono stati evitati applicando per la prima volta delle misure cautelari, che peraltro hanno comportato una riduzione dei prezzi in misura differenziata per i clienti degli operatori oggetto del procedimento prima che il repricing fosse completato». In secondo luogo, l'Autorità ha considerato la specificità delle condotte accertate nel contesto dei mercati delle tlc fisse e mobili, nonché le condizioni di concorrenza del settore, sia in termini di prezzi che di investimenti tecnologici necessari per garantirne lo sviluppo.Esultano i consumatori, con l'Unc che parla di «vittoria», aggiungendo però la convinzione che «la telenovela non sia ancora finita, dato che le compagnie impugneranno al Tar». «Massima soddisfazione» è espressa anche da Altroconsumo, che ricordando come «la giustizia amministrativa abbia già confermato gli abusi delle telco e le abbia obbligate a rimborsare i consumatori per i giorni erosi». Sono infatti in corso da mesi le operazioni per ottenere i rimborsi, che proprio Altroconsumo quantifica tra 20 e 60 euro per chi ha subito il passaggio alla fatturazione a 28 giorni tra giugno 2017 e aprile 2018 e non hanno cambiato operatore.