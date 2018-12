Bollette 2019: per il gas prezzi in aumento del 2,3%. Stabile la luce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quando si parla diil rischioè sempre dietro l'angolo. Per questo sono in tanti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi a partire dal nuovo anno le nostre tasche, già in debito di ossigeno.neli prezzi dell'elettricità resteranno(-0,08%) per lecon contratti in regime tutelato, mentre per ilè previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%.A renderlo noto l'Arera, l'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sottolineando chePerla spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019) sarà dicon una variazione del +4,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° aprile 2017 - 31 marzo 2018), corrispondente a un aumento di circaNello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di(1° aprile 2017 - 31 marzo 2018), corrispondente a circa